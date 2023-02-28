عرعر 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسحصلت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة تقنية المعلومات على رخصة البرمجيات الحكومية الحرّة ومفتوحة المصدر، ولمدة ثلاث سنوات، من قبل هيئة الحكومة الرقمية.ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع, إضافةً إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهات الحكومية.// انتهى //20:37ت م0181