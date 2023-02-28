الرباط 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في الرباط اليوم نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي بيتر لونسكي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الأمني لمكافحة التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنسيق على المستوى البرلماني.// انتهى //20:43ت م0182