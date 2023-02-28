نيامي 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسانطلقت في العاصمة النيجر نيامي أعمال المنتدى الإقليمي الأفريقي التاسع للتنمية المستدامة، تحت شعار "تسريع التعافي الشامل والأخضر بعد أزمات متعددة، وتنفيذ متكامل وشامل لأجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063".ويُنظم الاجتماع بالاشتراك بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وحكومة النيجر، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية ووكالات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.وقال الرئيس النيجري محمد بازوم في كلمة له إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في لحظة مفصلية لقارتنا التي تواجه مشاكل متعددة ومعقدة منها مشاكل مرتبطة على الأخص بالحصول على المياه والطاقة النظيفة، والتكنولوجيات الجديدة، والصعوبات في الوصول إلى التمويل المستدام؛ لمجابهة الآثار الضارة لتغير المناخ.ويسعى المشاركون في المنتدى على مدار ثلاثة أيام إلى الوصول إلى توافق بشأن الخيارات والأعمال السياسية التي يجب اعتمادها في صيغة رسائل رئيسة، وإعلان لتوجيه الأعمال من أجل التعافي السريع والشامل والأخضر بعد الأزمات المتعددة، وذلك بموازاة التنفيذ الكامل لجدولي الأعمال.//انتهى//21:19ت م0186