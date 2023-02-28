الرياض 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.وفي بداية الاستقبال هنّأ سمو وزير الخارجية، معالي الأمين العام بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.//انتهى//21:28ت م0187