باكو 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، في باكو، اليوم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.حضر اللقاء معالي نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان فارز رضاييف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.//انتهى//21:51ت م0188