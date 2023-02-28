الطائف 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسوقّعت جامعة الطائف مذكرة تفاهم مع جمعية الطائف الخيرية لذوي الإعاقة، لبحث أوجه التعاون في مجال المشاركة المجتمعية وتقديم الاستشارات، وتنمية الموارد البشرية، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، والتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث والدراسات ذات العلاقة، وتنظيم النشاطات المشتركة مثل المحاضرات والمؤتمرات.ووقّع المذكرة رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني.وفي تصريح لـ"واس"، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف لذوي الإعاقة، أن الجامعة تُمثّل بيت الخبرة لمختلف التخصصات المتعلقة بذوي الإعاقة ومركز إشعاع، حيث تُسهم في دعم وتأهيل ذوي الإعاقة في شتى النواحي والمجالات، معتبراً هذه المذكرة إضاءة ونورا ونبراسا تخدم جميع فئات الإعاقة، إضافة إلى المشاركة والإسهام في تنفيذ جميع الفعاليات الوقائية والإنمائية، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية القطاع غير الربحي ورفع نسبة التطوع.// انتهى //21:52ت م0189