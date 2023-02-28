مقديشو 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساعتقل الجيش الصومالي عنصرين من حركة الشباب الإرهابية في عملية نفذها الجيش في مشارف مدينة كسمايو عاصمة إقليم جوبا السفلى، والمقر المؤقت لولاية جوبالاند.وأفاد بيان للجيش أن هذه العملية التي أدت إلى اعتقال اثنين من مقاتلي الحركة جرت في قرية على طول نهر جوبا اليوم.ويأتي هذا في إطار تصعيد الجيش عملياته العسكرية في المناطق التابعة لولاية جوبالاند ضد عناصر حركة الشباب الإرهابية.//انتهى//21:52ت م0190