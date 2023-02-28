باكو 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساستقبل السيد حكمت حاجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ومدير إدارة السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية، في باكو اليوم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين التي عقدت اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو، وعبر الجانبين على تطلعاتهما في أن تسهم هذه المشاورات في تلبية تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.// انتهى //22:05ت م0191