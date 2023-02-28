الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، - غداً - بنظيره الإيراني في افتتاح مبارياتهما في بطولة NSDF الدولية في مدينة بتايا في تايلاند.ووصل (أخضر الصالات) اليوم إلى مدينة بتايا، وأجرى تدريباته بقيادة المدرب (الأسباني) أندريو بلازا، على صالة "أرينا بتايا"، المقرر أن تحتضن مباريات البطولة، وشهدت التدريبات حصة خصصها المدرب لتطبيق الخطة التي سيخوض بها المباراة.وكانت اللجنة المنظمة لبطولة NSDF الدولية قد عقدت اليوم اجتماعا تنسيقيا بممثلي المنتخبات المشاركة، مثل الأخضر فيه مدير المنتخب عبد الرحمن الرماح، وتضمن شرحاً لأنظمة ولوائح البطولة وآلية حسمها، بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات خلال المباريات.من جهة أخرى؛ عقد مدرب أخضر الصالات أندريو بلازا مؤتمرا صحفيا، أكد فيه جاهزية المنتخب السعودي للبطولة الودية الدولية، التي عدّها ضمن أقوى البطولات في القارة الصفراء، استناداً للمنتخبات العريقة المشاركة في البطولة، التي يلعب المنتخب السعودي فيها لتحقيق أهداف كثيرة من أهمها اكتساب الخبرة والاحتكاك بمنتخبات قوية.وعن جاهزية المنتخب لمباراة الغد، أكد جاهزية لاعبيه لخوض هذه المباراة، التي سيخوضها المنتخب أمام منتخب قوي، بل ومن أقوى المنتخبات في العالم، ليس في آسيا فحسب، إلا أننا جاهزون لمواجهته ونبحث بجدية عن الفوز عليه.يذكر أن أخضر الصالات تلقى دعوة رسمية من الاتحاد التايلاندي للمشاركة في بطولة NSDF الدولية، بجانب منتخبات اليابان وإيران ومصر وموزمبيق وتايلاند البلد المستضيف.// انتهى //22:07ت م0192