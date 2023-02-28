الدمام 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، التعازي لعائلة الأنصاري في وفاة والدتهم – رحمها الله - زوجة المغفور له بإذن الله عبدالعزيز بن عبدالرزاق الأنصاري، في منزلهم بمدينة الدمام.وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.ورفع سعود الأنصاري الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تعزيته ومواساته لهم في وفاة فقيدتهم، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء .// انتهى//22:34ت م0196