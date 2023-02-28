الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واساستقبل سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بعثة المنتخب السعودي لقفز الحواجز المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024م" بعد وصولهم مساء اليوم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.وهنأ سموه الفرسان على ما حققوه من إنجاز للوطن، مثمناً جهودهم خلال المنافسات وحصولهم على صدارة تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز وخطف بطاقة التأهل بعد تقديم أداء مميز بين المنتخبات المشاركة، متمنياً لهم التوفيق.ومثل المنتخب السعودي لقفز الحواجز في البطولة كل من الفارسان الأولمبيان رمزي الدهامي و عبد الله الشربتلي والفارسان عبد الرحمن الراجحي وخالد المبطي.حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار بن عبدالعزيز مستشارة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة عبدالعزيز باعشن.// انتهى //22:54ت م0198