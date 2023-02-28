نيودلهي 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسنظمت الملحقية الثقافية السعودية بالهند اليوم، ندوة عن "إمكانيات التعاون المتبادل بين دور النشر السعودية والهندية"، وذلك بقاعة الفعاليات الدولية في معرض الكتاب.وشارك في الندوة رئيس اتحاد الناشرين الهنود راميش كيه ميتال، وأساتذة وباحثون من جامعة جواهرلال نهرو والجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي، وأدار الندوة الدكتور حبيب الله خان.وتحدث المشاركون في الندوة، عن صناعة الطباعة والنشر في الهند وما تملكه من خبرات وكفاءات، مؤكدين أهمية الشركة بين المملكة والهندي هذا المجال.واستعرض المحاضرون دور الطباعة والنشر أمام تحديات المكتبة الرقمية وآفاق تعزيز التعاون بين دور النشر بين البلدين، وإسهامات دور النشر والطباعة في تعزيز العلاقات الثقافية والأدبية بين البلدين ، مؤكدين أنّ الكتب الرقمية رغم ميزاتها المعروفة لا يمكن أن تكون بديلاً للكتب الورقية، وأن تقنيات الإنترنت لايمكن أن تحل محل المكتبة، مشيرين إلى المجالات التي يمكن فيها التعاون بين البلدين الصديقين وفي مقدمتها ترجمة روائع الأدب السعودي بلغات الهند ونظيره الهندي باللغة العربية.من جانبه تحدث الملحق الثقافي الدكتور خالد برقاوي، عن جهود الملحقية الثقافية للبحث عن آفاق جديدة للتعاون الثقافي والأكاديمي بين المملكة والهند، مشيراً إلى أن هذه الندوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة تلك الجهود .// انتهى //23:32ت م0203