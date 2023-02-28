القاهرة 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واستعادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق الداخلية بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام في القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في صدارة جدول الدوري، كما ارتفع رصيد الداخلية إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، حقق فريق المصري البورسعيدي انتصاراً صعباً على ضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد المصري إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد إنبي عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.كما فاز فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد سيراميكا إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.//انتهى//23:32ت م0204