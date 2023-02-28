الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين لقب البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الـ11 (مواليد 2004)، للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تغلبه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (27-24)، التي جمعتهما اليوم على صالة الأميرة سمية في الأردن، في ختام منافسات البطولة التي استمرت ثمانية أيام.وتأخر أخضر الناشئين في الشوط الأول بفارق أربعة أهداف بنتيجة (10-14)، ليعود في الشوط الثاني ويتقدم بالنتيجة، حتى نهاية المباراة لينال اللقب العربي للمرة الثالثة بعد عامي 1983م و2013م، ليتساوى مع المنتخب التونسي في السجل الذهبي للبطولة كأكثر المنتخبات تحقيقاً للقب.وحصل حارس المنتخب السعودي جواد آل عباس على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية أمام تونس، فيما حصل لاعب الأخضر حسين فريج على جائزة أفضل جناح أيمن بالبطولة، وحصل زميله اللاعب أحمد آل سعيد على جائزة أفضل باك أيسر بالبطولة.// انتهى //23:42ت م0206