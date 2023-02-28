جدة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظات جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم، بحرة.وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية التي ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وارتفاع للأمواج على الأجزاء الساحلية.// انتهى //00:14ت م0002