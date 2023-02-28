القاهرة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 1 مارس 2023 م واسأقيمت أمس بمجمع صالات ملعب القاهرة الدولي، مباراتان في الدور نصف النهائي، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة التي تستضيفها مصر حالياً.وأسفرت نتائج مباريات هذا الدور، عن فوز فريق الأهلي المصري على نظيره فريق السيب العماني بنتيجة 0-3، كما تغلَّب فريق النصر البحريني على نظيره فريق الوكرة القطري بنتيجة 1-3بهذه النتائج، تأهل كلٌّ من الأهلي المصري والنصر البحريني، إلى الدور النهائي للبطولة، بينما يلعب الوكره القطري مع السيب العماني في لقاء لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.وأقيمت كذلك 4 مباريات لتحديد مراكز الفرق من المركز الخامس إلى الثاني عشر، وأسفرت نتائجها، عن فوز فريق خيبيل اليمني على مواطنه فريق الميناء اليمني بنتيجة 1-3، كما تغلَّب فريق بني ياس الإماراتي على فريق الصداقة الفلسطيني بنتيجة 0-3.وحقق فريق مصافي الشمال العراقي انتصاراً على فريق كاظمة الكويتي بنتيجة 0-3 كما تمكن فريق الأهلي القطري من الفوز على فريق السويحلي الليبي بنتيجة 0-3.بهذه النتائج، حصد بني ياس الإماراتي المركز التاسع، والصداقة الفلسطيني المركز العاشر، وجاء خيبل اليمني في المركز الحادي عشر ، بينما احتل الميناء اليمني المركز الثاني عشر.ومن المقرَّر أن يلعب كاظمة الكويتي يوم الخميس المقبل مباراة مع السويحلي الليبي على المركزين السابع والثامن، كما يلتقي مصافي الشمال العراقي مع الأهلي القطري في مواجهة لتحديد المركزين الخامس والسادس.//انتهى//01:05ت م0004