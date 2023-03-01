اقتصادي / ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 0.5% في ربع ديسمبر 2022م
الأربعاء 1444/8/9 هـ الموافق 2023/03/01 م واس
كانبيرا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 0.5% في ربع ديسمبر 2022م وبنسبة 2.7% خلال العام.
وقالت رئيس الحسابات القومية في مكتب الإحصاءات كاثرين كينان : "الارتفاع بنسبة 0.4% في إجمالي الاستهلاك وزيادة الصادرات بنسبة 1.1% كانا من المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع ديسمبر 2022م".
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