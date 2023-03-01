كانبيرا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 0.5% في ربع ديسمبر 2022م وبنسبة 2.7% خلال العام.وقالت رئيس الحسابات القومية في مكتب الإحصاءات كاثرين كينان : "الارتفاع بنسبة 0.4% في إجمالي الاستهلاك وزيادة الصادرات بنسبة 1.1% كانا من المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع ديسمبر 2022م".// انتهى //06:33ت م0017