الطائف 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، بشأن تكوّن أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف.وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.وأكد الدفاع المدني أن الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.// انتهى //07:13ت م0019