أثينا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية فاسيليس فارثاكوجيانيس اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان إلى 26 قتيلا و85 مصابًا.ووقع الحادث الليلة الماضية عندما اصطدم القطاران في شمال غرب العاصمة أثينا. وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.// انتهى //07:22ت م0021