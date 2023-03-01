لاجوس 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسفاز مرشح حزب المؤتمر التقدمي الحاكم في نيجريا بولا تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الأسبوع، حسبما أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم.وحصل تينوبو حاكم لاجوس سابقا على 8.6 ملايين صوت، ليتفوق على منافسه من المعارضة أتيكو أبو بكر الذي حصد 6.98 مليون صوت، وحصل بيتر أوبي الذي يحظى بشعبية بين الناخبين الشباب على 6.1 مليون صوت.وينص قانون الانتخابات في نيجيريا على أنه يمكن أن يفوز أي مرشح بالانتخابات الرئاسية إذا حصل على أكبر عدد من الأصوات من منافسيه، شريطة أن يحصل على 25 % من إجمالي الأصوات في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36 على الأقل، وقد نجح تينوبو في ذلك.// انتهى //07:39ت م0023