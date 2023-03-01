جيزان 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز ان الحالة تستمر - بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //07:41ت م0024