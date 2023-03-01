صبيا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واستخطى زوار مهرجان صبيا للتسوق والترفيه "صبيا فن" المقام حالياً بساحة البلدية بصبيا, حاجز الـ 35 ألف زائر منذ انطلاق المهرجان.ويشتمل المهرجان الذي يقام على مساحة تقدر بحوالي 70 ألف متر مربع، على العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة، ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية ، ومناطق للترفيه والملاهي المتنوعة المخصصة للأطفال ومنطقة جلوس العوائل، إضافة إلى وجود عدد كبير من المطاعم المميزة ومراكز التسوق الخارجية.كما يشتمل المهرجان على خيمة للتسوق يوجد بها العديد من المعارض والمحلات لمختلف المنتجات الترويجية المختلفة لعدة عارضين وبائعين ومنتجات من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مشاركة عدد من الأسرة المنتجة، إلى جانب وجود جميع المرافق الخدمية والمهنية، وتقديم العديد من الهدايا لزوار المهرجان.ويحظى المهرجان الذي يستمر 60 يوماً بمتابعة من محافظ صبيا الدكتور سلطان بن منيخر والمسؤولين بالمحافظة.// انتهى //07:49ت م0025