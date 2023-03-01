جيزان 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسعقدت لجنة ريادة الأعمال بغرفة جازان أمس، الإجتماع الرابع لمناقشة النقاط المدرجه على جدول الأعمال، واعتماد جدوله اجتماعاتها لعام ٢٠٢٣م، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة في مدينة جيزان.وأوضحت عضو مجلس إدارة غرفة جازان ورئيسة اللجنة الدكتورة رقية علوان، أن الاجتماع ركز على تطوير العمل مع أصحاب المنشآت، واستعرض أبرز محاور استراتيجية اللجنة ومعالجه المشكلات التي تواجة قطاعات ريادي الأعمال، وايجاد حلول لها ودعم وتوسيع القاعدة الاقتصادية في المنطقة ، التي تركز على تطوير العمل مع أصحاب المنشآت التجارية في المنطقة ونشر الوعى و المعرفة ، مشيرة إلى أن غرفة جازان تسعى لتقديم كل التسهيلات لريادي الأعمال وأصحاب المنشآت من منتسبيها.وأقرت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من التوصيات منها إقامة ورش عمل لمواكبة التطور التجاري بالمملكة وفق رؤية 2030.// انتهى //08:01ت م0026