القدس المحتلة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مواصلة المستوطنين لتنفيذ هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى لإصابات في صفوف الفلسطينيين، بالإضافة إلى تأكيد وزير الخارجية الفلسطيني على أن الحراك الدولي الفلسطيني وعنوانه "الحماية الدولية والمساءلة"، وذلك لتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.وتطرقت لزيارة الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، بلدة حوارة جنوب نابلس، واطلاعه على آثار اعتداءات المستوطنين في البلدة، ومطالبته بمحاسبة ومقاضاة من خلال القانون للمسؤولين عن هذه الهجمات الشنيعة، وتعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم أو تضرروا بطريقة أخرى.وسلطت صحف فلسطين الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل في القدس والضفة الغربية، وهدمها لثلاثة منازل في مدينة القدس، بالإضاقة إلى تشريد أصحابها، وتسليم إخطارات بهدم سبعة منازل في الخليل وسلفيت.وركزت صحف الأربعاء، على المطالبات الفلسطينية والعربية والدولية، بمعاقبة المستوطنين على اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، ووضع حد لها، والتحذيرات من ارتكاب المستوطنين لمزيد من الجرائم، ومواصلة الأسرى لخطواتهم النضالية داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس عشر على التوالي، للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، وتأكيد هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الأسرى سيتخذون المزيد من الخطوات النضالية، للحصول على حقوقهم المكفولة في القوانين الدولية.واهتمت بإعلان الاتحاد الأوروبي، بالتبرع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطينا لأونروا هذا الأسبوع.// انتهى //09:37ت م0032