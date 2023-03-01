رياضي / "اللجنة الفنية لكرة الطائرة" تحدد مواعيد مباريات المربع الذهبي
الأربعاء 1444/8/9 هـ الموافق 2023/03/01 م واس
الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس
أصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة مواعيد مباريات ( المربع الذهبي ) الذي تأهله فيه فرق الأهلي، والهلال، والاتحاد، والفيصلي، حيث ستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد .
وستنطلق المباريات التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة يوم 12 مارس من الشهر القادم، حيث سيلعب في المباراة الأولى فريقي الهلال والاتحاد الساعة الـ 4 عصراً يوم 12 مارس، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقي الأهلي والفيصلي وذلك في تمام الساعة الـ 6 مساءً، وفي اليوم الـ 13 من شهر مارس الحالي يلتقي الهلال بالفيصلي وذلك عند الساعة الـ 4 عصراً، فيما يواجه فريق الأهلي بنظيره فريق الاتحاد عند الساعة الـ 6 مساءً .
وتختتم المباريات يوم الثلاثاء 15 مارس الحالي، حيث يلتقي فريق الاتحاد بنظيره فريق الفيصلي وذلك في تمام الساعة الـ 2 ظهراً، ويعقبه لقاء يجمع فريق الهلال بنظيره فريق الأهلي في تمام الساعة الـ 4 عصراً.
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