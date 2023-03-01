الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة مواعيد مباريات ( المربع الذهبي ) الذي تأهله فيه فرق الأهلي، والهلال، والاتحاد، والفيصلي، حيث ستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد .وستنطلق المباريات التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة يوم 12 مارس من الشهر القادم، حيث سيلعب في المباراة الأولى فريقي الهلال والاتحاد الساعة الـ 4 عصراً يوم 12 مارس، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقي الأهلي والفيصلي وذلك في تمام الساعة الـ 6 مساءً، وفي اليوم الـ 13 من شهر مارس الحالي يلتقي الهلال بالفيصلي وذلك عند الساعة الـ 4 عصراً، فيما يواجه فريق الأهلي بنظيره فريق الاتحاد عند الساعة الـ 6 مساءً .وتختتم المباريات يوم الثلاثاء 15 مارس الحالي، حيث يلتقي فريق الاتحاد بنظيره فريق الفيصلي وذلك في تمام الساعة الـ 2 ظهراً، ويعقبه لقاء يجمع فريق الهلال بنظيره فريق الأهلي في تمام الساعة الـ 4 عصراً.// انتهى //09:43ت م0034