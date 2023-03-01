الخرطوم 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وأخبرت عن تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموّاً في الفترة 4 إلى 9 مارس.ونقلت صحف الأربعاء عن الشرطة السودانية أن المتظاهرين استخدموا العنف المفرط في مواجهة القوات العاملة في العاصمة الخرطوم أمس، باطلاق الغاز المسيل للدموع والحجارة والملتوف الحارق والزجاج والنبال والدروع، مما أدى لحرق ثلاث من آليات الشرطة وإصابة عدد من عناصرها.وأشارت إلى تنظبم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان اليونيتامس، سلسلةً من ورش العمل في غرب دارفور المتاخمة للحدود مع دولة تشاد حول مكافحة خطاب الكراهية، ونشر رسائل السلام.وأولت صحف السودان اهتماماً بلقاء وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بمكتبه أمس، وفد البنك الاسلامي للتنمية (جدة)، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقة بين السودان والبنك الاسلامي للتنمية وكيفية تطويرها في المجالات المختلفة.// انتهى //09:51ت م0035