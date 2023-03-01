لندن 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسواصلت أسعار الذهب الصعود للجلسة الثالثة اليوم مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1831.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش.كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 1838.90 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 21.09 دولار للأوقية.// انتهى //09:56ت م0038