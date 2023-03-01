الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين بثلاثة لقاءات، حيث تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مباراة تجمع صاحب الأرض فريق الفتح صاحب المركز السادس بنظيره فريق الطائي الذي يحل في المركز الثامن، فيما تقام ثاني لقاءات اليوم الأول على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في لقاء يجمع صاحب المركز الحادي عشر الفيحاء بضيفه فريق أبها صاحب المركز التاسع، فيما يلعب اللقاء الثالث بين صاحب المركز الثالث عشر فريق الوحدة وفريق الهلال الذي يحل في المركز الرابع وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.وتستكمل لقاءات الجولة يوم الجمعة القادم، حيث يستضيف فريق الخليج الذي يحل بالمركز الرابع عشر نظيره وصيف الترتيب فريق الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي الوقت ذاته يلعب صاحب المركز العاشر فريق الرائد مع فريق الاتفاق الذي يحل في المركز الثاني عشر وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وفي مدينة الرياض يستضيف متصدر الترتيب فريق النصر نظيره فريق الباطن متذيل الترتيب وذلك على ملعب مرسول بارك في ختام لقاءات اليوم الثاني.وتختتم لقاءات الجولة يوم السبت القادم بإقامة لقاءين، حيث يلعب فريق ضمك الذي يحل في المركز السابع مع فريق التعاون الذي يحل خامساً في سلم الترتيب وذلك على ملعب نادي ضمك، فيما يقام اللقاء الأخير من الجولة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ويجمع فريق الشباب الذي يحل في المركز الثالث بفريق العدالة الذي يحل في المركز الخامس عشر من سلم الترتيب.// انتهى //10:12ت م0040