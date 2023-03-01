الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسحققت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال العام الماضي (2022م)، منجزات عديدة في الخدمات المقدمة عبر مستشفيات قوى الأمن في الرياض ومكة المكرمة والدمام والعيادات التخصصية الشاملة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمنتشرة حول المملكة.وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية أن عدد مراجعي العيادات بلغ (2,376,577) مراجعًا، وصُرف أكثر من (4,508,342) وصفة دواء، وإجراء (10,230,673) فحصًا مخبريًا، و(402,414) فحصًا بالأشعة بمختلف أنوعها، وبلغ مستفيدي أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات قوى الأمن (401,481) مستفيدًا، ومستفيدي خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية العلاجية (217,820) مستفيدًا، وتم تسجيل (1,037,097) طلبًا إلكترونيًا لخدمات المرضى.وأشارت إلى أن إجمالي العمليات الجراحية في مستشفيات قوى الأمن، بلغت (23,263)عملية جراحية، وإجمالي المواليد (11,065) مولودًا، وتم فتح (111,404) ملفات طبية جديدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الافتراضية (45,096) مستفيدًا، وتخريج (109) أطباء من برامج الدراسات العليا في 46 برنامجًا تدريبياً.وفعّلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة، وتعمل على التحسين المستمر في جودة ونوعية الخدمات المقدمة من خلال كوادرها الطبية والفنية والإدارية المؤهلة والمدربة.// انتهى //10:12ت م0041