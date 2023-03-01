الرباط 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسنشرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الإعلان المشترك الذي صدر أمس في ختام المباحثات التي جمعت بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والمستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، وتأكيد البلدين على إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيعه نحو قطاعات أخرى.وتناقلت صحف الرباط إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أنه سيطرح مبادرة لتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات في هذا البلد، وإنهاء الانقسامات بين أطراف الأزمة.وأبرزت صحف الأربعاء تعهد الدول المانحة خلال مؤتمر بجنيف، بتقديم 1.2 مليار دولار بهدف مساعدة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات إلى ملايين الأشخاص في اليمن.وأخبرت الصحف عن ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألف قتيل.واهتمت صحف اليوم بتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الى اتفاق بشأن بروتوكول إقليم إيرلندا الشمالية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي .// انتهى //10:14ت م0042