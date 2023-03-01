القدس المحتلة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وفي السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي فرض إغلاق على مدينة أريحا.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى مخيم عقبة جبر بأريحا بالسواتر الترابية، وتمنع تنقل الفلسطينيين، وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، خلال اقتحامها لقرى في جنين ونابلس وقلقيلية.// انتهى //10:14ت م0043