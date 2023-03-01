القاهرة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء المجر "ڤيكتور أوربان"، التي تناولت سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه مع مجتمع الأعمال القطري بالدوحة، أن مصر حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على اتخاذ العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي في البلاد.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يُعقد اليوم بالعاصمة الهندية نيودلهي، لمناقشة موضوعات أمن الغذاء والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية والإغاثية في حالة الكوارث.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيساوية شرق مدينة القدس، وقيام جرافاتها بهدم منزل فلسطيني، وكذلك اعتقال 8 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.وأفادت بأن الممثل الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي يعتزم إطلاق فريق ليبي رفيع المستوى بهدف تمكين تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد العام الجاري.وتحدثت صحف القاهرة عن مؤتمر "محيطنا" الذي تُعقد نسخته الثامنة غدًا في بنما، بمشاركة أكثر من ٦٠٠ من قادة حكومات العالم، لبحث حلول للحفاظ على "الاقتصاد الأزرق" الذي يُعتبر واحدًا من أهم الموارد الطبيعية في العالم.// انتهى //10:20ت م0044