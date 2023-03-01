لندن 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالعقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق "إطار ويندسور" المتعلق بمعالجة مشكلات بروتوكول اقليم أيرلندا الشمالي لما بعد الخروج الأوروبي.وأخبرت عن وفاة 32 شخص، وجرح 85 آخرين، جراء حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة تيمب اليونانية.وعرجت على إعلان مفوضية الانتخابات النيجيرية عن فوز مرشح الحزب الحاكم، بولا تنوبو، بمنصب الرئيس بعد حصوله على أصوات أكبر من أبرز منافسيه، أبوبكر وأبي.وتناولت صحف الأربعاء تقارير حول تطورات الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى سير التحقيقات في كارثة تحطم سفينة المهاجرين غير الشرعيين الأخيرة في جنوب إيطاليا.// انتهى //10:23ت م0045