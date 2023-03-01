جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" الذي تقيمه الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة, بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني المكلف العميد علي بن عبدالله الشهري.وجرى خلال التدشين إطلاق سموه عبر الاتصال المرئي للمعرض المصاحب للفعاليات، والذي سيقام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وعدد من المجمعات التجارية, ويستمر على مدى ثلاثة أيام, ويحتوي العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية بسلامة الإنسان لكافة الفئات العمرية من شرائح المجتمع سواء من المواطنين او المقيمين وكذلك الناطقين باللغة الإنجليزية.ويضم المعرض أحدث الآليات والمعدات التي تم تأمينها لجهاز الدفاع المدني بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //11:56ت م0070