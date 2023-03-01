بغداد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد ، اليوم ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور العراق حالياً .وأوضح حسين في تصريح صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أن المباحثات ستشمل تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة ، فيما أكد غوتيريش أن زيارته ستبحث دعم العراق ومناقشة ملفات اللاجئين العراقيين والأجانب.// انتهى //11:59ت م0072