سياسي / وزير خارجية العراق يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
الأربعاء 1444/8/9 هـ الموافق 2023/03/01 م واس
بغداد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس
التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد ، اليوم ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور العراق حالياً .
وأوضح حسين في تصريح صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أن المباحثات ستشمل تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة ، فيما أكد غوتيريش أن زيارته ستبحث دعم العراق ومناقشة ملفات اللاجئين العراقيين والأجانب.
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11:59ت م
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