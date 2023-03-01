ينبع 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار السلامة هدف ووقاية بحضور مدير الدفاع المدني بينبع العقيد عايض بن مريشيد الرفاعي، وضباط الدفاع المدني وعدد من مسؤولي الشركات الصناعية.واطلع المحافظ على خطة الإدارة لليوم العالمي الذي سيتم من خلاله إبراز الدور الإيجابي للدفاع المدني، وتكريم الجهات الداعمة، ثم انطلقت مسيرة الدفاع المدني التوعوية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية التي تجوب شوارع ينبع من بوابة المحافظة حتى المنطقة التاريخية.وأوضح العقيد الرفاعي، أنه سوف تقام هذه العام العديد من الفعاليات ومنها معرض توعوي يقام بتاريخية ينبع والدانة مول يحتوي على آليات ومعدات الدفاع المدني، وكذلك توزيع نشرات توعوية للقادمين جواً عبر مطار الأمير عبدالمحسن بينبع ورحلة الكروز عبر ميناء ينبع التجاري.// انتهى //12:01ت م0073