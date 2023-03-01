تونس 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، حيث استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.وتطرقت إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بجنيف مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطونيو فيتورينو تطرقا خلاله للتعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة وسُبُل تطويره وتعزيزه في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.ونقلت صحف الأربعاء تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسات الوطنية للفلاحة على الأهمية التي تكتسيها شعبة الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.وكتبت عن تباين ردود الفعل حول المبادرة السياسية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، في حين التزمت عدة جهات الصمت حتى الآن بخصوص المبادرة، على رأسها المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية.وأوردت صحف تونس إعلان فرق الإطفاء في اليونان عن سقوط 29 قتيلاً على الأقلّ و85 جريحاً في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان .// انتهى //12:07ت م0074