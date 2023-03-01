بريدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسكشف تجمع القصيم الصحي أن مجموع عدد المستفيدين من خدمات عيادات الأسنان في المراكز الصحية بمحافظة عنيزة حسب التقرير الإحصائي للعام الماضي 2022م بلغ 43329 مستفيدًا.وأوضح التجمع أن عدد مراجعي مركز صحي الإشرافية بلغ 6490 مراجعًا، ومركز صحي السليمانية 2654 مراجعًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز صحي حي الملك خالد 3510 مستفيدين، في حين راجع مركز صحي وسط عنيزة 2730 مريضًا، وكذلك استقبل مركز صحي غرب عنيزة 2504 مراجعين، فيما قدّم مركز صحي الروابي خدماته لعدد 2782 مراجعًا، واستفاد من الخدمات المقدمة في مركز صحي الصالحية 446 مريضًا، ومن مركز صحي الصناعة 3456 مراجعًا.وأضاف أن عدد المستفيدين من مركز صحي المطار بلغ 3252 مستفيدًا، في الوقت الذي راجع مركز صحي الروضة 1902 مراجعًا، وكان عدد المراجعين لمركز صحي الزهرة 2585 مراجعًا، ومركز صحي الروغاني 2372 ، أما مركز صحي القادسية فقد بلغ عدد المستفيدين من خدماته 4202، في حين استقبل مركز صحي الدكتورة لولوة النعيم 2098 مراجعًا، ومركز صحي جنوب غرب عنيزة 3333 مريضًا.// انتهى //12:18ت م0075