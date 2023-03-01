تونس 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، في مدينة جنيف السويسرية، كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ونائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيل كاربونييه.وأكد الوزير التونسي خلال لقاءه مع المسؤولين الأمميين وفق وكالة الأنباء التونسية التزام بلاده باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في المجال مع ضمان حماية المقيمين الأجانب ومكافحةظاهرة الهجرة غير النظامية، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين من أجل إقامة شراكات فعالة تربط البعد الإنساني بالبعد التنموي، وتأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وتغير المناخ، بهدف الإسهام في بناء قدرات النازحين والمجتمعات المضيفة وقدرتهم على الصمود في وجه الأزمات.وشدد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشكل جماعي ومشترك من أجل ضمان استجابة أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا لأزمة اللاجئين.// انتهى //12:22ت م0076