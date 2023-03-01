الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، بمقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد.وأثنى سماحته على مايقوم به البنك من أعمال, مقدمًا شكره للقائمين عليه, كما حثهم على مواصلة العمل.من جانبه استعرض الراشد على سماحة المفتي أعمال البنك وما يقوم به من أعمال وخدمات للمواطنين, كما جرى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالبنك.// انتهى //12:27ت م0077