الطائف 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" بالقاعة الكبرى بجامعة الطائف، بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية والأهلية.وتناول مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ياسر الشريف أهمية السلامة وضرورة رفع مستوى الوعي وتظافر جهود الجميع لتحقيق أعلى مستوى من السلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.وتجول سموه في المعرض المصاحب للاحتفالية والذي حظي، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، والذي يحتوي على عدد من الأجنحة التي تعالج كثير من الأخطاء والأخطار وتسهم في نشر ثقافة السلامة.يُذكر أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن احتفالية الدفاع المدني بالمناطق والمحافظات باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يصادف 1 مارس من كل عام.// انتهى //12:28ت م0078