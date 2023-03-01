حفرالباطن 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشَّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ٢٠٢٣م، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية", بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد العنزي.واطلع سموه خلال التدشين، على برامج وفعاليات الدفاع المدني ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية، وأهميتها بالمحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.// انتهى //12:28ت م0079