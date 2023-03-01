فرسان 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واستحتضن محافظة جزر فرسان بعد غدٍ الجمعة فعاليات "ملتقى فرسان الشعري السنوي الثاني"، وذلك بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة.وأوضح المدير التنفيذي للملتقى الشاعر عبدالله مفتاح أن الملتقى الذي يتزامن مع عام الشعر العربي ويستمر لأربعة أيام، يشهد مشاركة أكثر 40 شاعرًا وأديبًا ومثقفًا من داخل المملكة وخارجها، ويتضمن العديد من الأمسيات الشعرية التي يحييها عدد من الشعراء والشاعرات من المملكة والوطن العربي، إضافة إلى المسامرات الأدبية والنقاشات التي ستكون على هامش الملتقى, كما تضم برنامج الملتقى جلسات سمر، وزيارات لأبرز الأماكن السياحية والتاريخية، ومشاهدة الموروث الشعبي لجزر فرسان.// انتهى //13:42ت م0101