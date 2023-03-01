بريدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير مملكة تايلند لدى المملكة السيد دام بونتام.وأكد سموه أهمية العلاقات بين البلدين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، متمنيًا التوفيق للسفير والتقدم والازدهار لتايلند حكومة وشعبًا.من جهته أشاد السفير التايلندي بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:45ت م0103