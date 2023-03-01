المجمعة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسوقعت جامعة المجمعة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث المقام في الرياض خلال الفترة 27/2/2023 إلى 2/3/2023، تهدف إلى تجسيد مبدأ التعاون المشترك بين الطرفين لما يخدم توجهات وتطلعات مستهدفات المملكة في المجالات الهندسية وبما يحقق رؤية المملكة 2030.ووقع المذكرة عن الجامعة المشرف العام لإدارة التعاون الدولي والتبادل المعرفي بالجامعة الدكتور عبدالله التميمي، فيما وقعها عن الهيئة الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف.وأوضح الدكتور عبدالله التميمي أن هذا التعاون يتيح تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الجامعة والهيئة في مجالات مختلفة ومن أبرزها: خلق فرص التشارك في مجال الخدمات التدريبية، والأكاديمية، والاستشارات الهندسية، والدراسات، والبحوث النوعية لدراسة التحديات التي تواجهها القطاعات الهندسية، كما تشمل مجالات التعاون في إمكانية إنشاء برامج أكاديمية نوعية لتأهيل المهندسين والفنيين لرفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة، مؤكدًا أن هذا التعاون فرصة لمنسوبي الجامعة للاستفادة من البرامج والأنشطة التي تقدمها الهيئة.من جانبه أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد بن علي الرميح أهمية تفعيل هذا التعاون، وذلك لرفد سوق العمل بكوادر وطنية مميزة تسهم بفعالية لتحقيق توجه ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 .// انتهى //13:58ت م0104