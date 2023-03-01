الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية" وذلك في ساحة قصر الحكم.وعند وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم قام بجولة على الآليات المشاركة وتطور استخداماتها، واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الآليات الوقائية والإنقاذ وسرعتها في تحقيق السلامة للإنسان والممتلكات ومواجهة الحوادث والتعامل معها.وشاهد الأمير فيصل بن بندر عرضًا مرئيًا، عن جهود الدفاع المدني الميدانية، بالإضافة إلى عرض حي عن الأجهزة التقنية المساعدة في مجالات الأمن والسلامة.حضر التدشين مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء دكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة.// انتهى //14:10ت م0106