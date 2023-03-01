الباحة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس جائزة الباحة للإبداع والتميز اليوم، الفائزين والفائزات بالجائزة في فروعها الأحد عشر من دورتها الحالية، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.وبُدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم شاهد سموه الحضور عرضاً مرئياً عن الجائزة وفروعها الأحد عشر وآلية المسابقة.ثم ألقى أمين عام الجائزة الدكتور منصور بن سعيد أبو راس، كلمة بين فيها أن جائزة الباحة للإبداع والتميز جاءت نافذة لقياس جودة الأداء والتي كرمت في مسيرتها الكثيرين المبدعين والمتميزين ، مؤكداً أن الجائزة ستمضي بحول الله معززة لكل المبادرين وحاضنة لكل الطامحين ، منوهاً بالجهود التي بذلتها لجان الجائزة والداعمين للحفل.بعدها ألقى الدكتور سعيد بن محمد الزهراني كلمة المكرمين بيّن فيها أن الجائزة تكمل في هذا العام دورته الثامنة حيث حققت العديد من القفزات في تجويد العمل الإبداعي وتعزيز ثقافة التوثيق, حيث أننا نستبشر بمستقبل واعد لوطننا الطاهر الذي يشع منه نور الإسلام, ومستمدين قوتنا من ديننا وإيماننا بقادتنا.ونوه سمو أمير الباحة في كلمة له خلال الحفل بما تشهده بلادنا من نقلة نوعية في شتى المجالات العلمية والعملية والاقتصادية والإنسانية , مؤكداً أن المواطن أثبت على مر العصور أنه قادر على التميز والبذل والعطاء، وأن منطقة الباحة بإنسانها المبدع تقف جنباً إلى جنب مع بقية المناطق لدعم مسيرة البناء المباركة التي يشهدها وطننا العزيز.وثمّن ما قدمته أمانة الجائزة في هذه الدورة, موجهاً استئناف العمل للدورة القادمة بدءاً من اليوم, ومستفيدين من التجارب السابقة, وبمشاركة من جميع الجهات في المنطقة.وهنّأ سموه الفائزين والفائزات بالجائزة ، مقدماً شكره لأمانة ورؤساء وأعضاء لجان الجائزة على جهودهم المثمرة.وفي ختام الحفل كرّم سموه أمير المنطقة الفائزين والفائزات البالغ عددهم 54 فائزاً وفائزة، في فروع الجائزة الأحد عشر.وتسلّم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من أمين عام جائزة الباحة للإبداع والتميز بهذه المناسبة .//انتهى//14:11ت م0107