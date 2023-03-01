القاهرة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسأحبطت قوات الجيش المصري محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، أثناء تنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق بجنوب سيناء.وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ في بيان اليوم، أنه أثناء مرور إحدى دوريات قوات حرس الحدود المصرية اشتبهت بإحدى العربات، وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية، موضحًا أنه تم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع أحد المهربين، وكذلك مقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي مصريين.// انتهى //15:33ت م0137