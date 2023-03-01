تونس 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واساستقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، و أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.ونوه فخامة الرئيس التونسي خلال الاستقبال بالدور المهم لمجلس وزراء الداخلية العرب في تنسيق التعاون الأمني بين الدول العربية، متمنيًا فخامته التوفيق لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم الأربعين المنعقدة حاليًا في تونس وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.// انتهى //15:35ت م0140