الدمام 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال، أمس ورشة عمل بعنوان " الاستحواذ والاستثمار في قطاع المطاعم " بحضور ومشاركة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع المطاعم، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.واستعرضت الورشة التحديات الموجودة في القطاع وسبل تجاوزها والسبل والإمكانيات التي تسهم في تطوير المشروع، مؤكدة أهمية الاجتهاد في تطوير فكرة المشروع والاستفادة من التجارب السابقة والخيارات المتاحة امام رائد الاعمال.وأكدت ورشة العمل ضرورة التواصل مع الجهات المختصة التي ترعى وتدعم رواد الأعمال في الجانب المالي والتسويقي والاستفادة من الدراسات الميدانية المقدمة، التي لها الأثر الكبير في دراسة السوق أولا بأول وتحديد الفرص الجيدة التي تسهم في حماية المشروع من الانهيار أو التعثر، منوهة بضرورة استخدام وتفعيل التقنية في قطاع المطاعم.// انتهى //15:39ت م0142